Criança faz queixa à polícia por não ter recebido as prendas que pediu

As autoridades decidiram brincar com a situação e investigaram o caso

O Pai Natal foi ‘investigado’ pela polícia de Zetel, na Alemanha. Tudo porque uma criança de nove anos decidiu fazer queixa às autoridades por não ter recebido as prendas que pediu.

A chamada surpreendeu os agentes que decidiram brincar com o assunto. Uma equipa foi até casa da família da criança para ‘investigar’ o caso. Segundo o porta-voz da polícia, citado pela imprensa local, os agentes encontraram “um menino muito zangado”.

As autoridades analisaram as provas, comparando a lista de Natal fornecida pela criança com as prendas recebidas. Depois de analisadas as ‘provas’, a polícia ajudou a família a convencer a criança de que o Pai Natal, por já ter muita idade, teria confundido a lista dele com a de outra criança.