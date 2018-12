“Hoje comemoramos trinta e três anos de casamento. Estamos muito mais bonitos”

Júlia Pinheiro deixa mensagem de aniversário de casamento na sua página do Instagram

A apresentadora de televisão, Júlia Pinheiro, comemora hoje trinta e três anos de casamento com o marido, Rui Pêgo e, para assinalar a data, deixou uma mensagem na sua página oficial do Instagram.

“Hoje, comemoramos trinta e três anos de casamento. Estamos mais sábios, mais maduros e muito mais bonitos. Nos olhos dele, vejo o meu reflexo. Jovem noiva com 23 anos, numa capelinha em Vila nova de Cerveira. Ele, 29 anos de pura comoção, deixava soltar uma lágrima enquanto eu me aproximava do altar. Foi assim. E sempre assim será!”, escreveu Júlia Pinheiro.

Recorde-se que a apresentadora e o marido são pais de Rui Maria Pêgo, Matilde e Carolina.