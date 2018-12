Rui Vitória vai assinar pelo Al Nassr, diz imprensa árabe

O interesse em Rui Vitória não é de agora, mas de acordo com a imprensa árabe o técnico do Benfica está muito perto de rumar aos sauditas do Al Nassr.

Esta sexta-feira, o jornal online 'Koora' dá como certa a chegada do treinador dos encarnados "nos próximos dias".

Segundo a mesma publicação, o emblema saudita já terá mesmo chegado a acordo com o Benfica e com o treinador.

A confirmar-se a contratação, o treinador bicampeão de Portugal ao serviço do Benfica vai substituir Hélder Cristóvão, que em Portugal treinou a equipa B do Benfica.

O Al Nassr ocupa o segundo lugar do campeonato da Arábia Saudita, atrás do Al Hilal, treinado por Jorge Jesus.