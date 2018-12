Homem morre soterrado num silo de milho em Campo Maior

Um homem morreu soterrado num silo, esta sexta-feira, ao efetuar uma descarga de milho numa herdade do concelho de Campo Maior, Portalegre.

Segundo fonte do Comando Distrital de Socorro (CDOS) de Portalegre, citada pela agência Lusa, a vítima mortal tinha 50 anos e era motorista de um veículo pesado de mercadorias que transportava milho. Ao proceder à descarga dos cereais, o homem foi projetado para o interior do solo e ficou soterrado no milho, acabando por morrer no local.

"Foi necessário proceder à remoção do milho para resgatar a vítima", acrescentou a mesma fonte.

No local, além dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, e da GNR, estiveram ainda elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

As operações de resgate contaram ainda com o apoio de três tratores agrícolas da herdade e uma máquina retroescavadora da Câmara Municipal de Campo Maior.

O alerta foi dado por volta das 13h39.