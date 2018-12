Incêndio em restaurante em Viana do Castelo deixa dois funcionários feridos

As causas do incêndio são ainda desconhecidas

Duas pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de um incêndio num restaurante em Castelo de Neiva, em Viana do Castelo.

De acordo com António Cruz, comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, citado pela agência Lusa, os feridos são “funcionários do restaurante” e "apresentavam problemas respiratórios, sem gravidade, tendo sido transportados ao hospital de Santa Luzia, por uma questão de precaução".

O mesmo responsável adiantou ainda que as chamas "deixaram bastante danificadas a cozinha e as zonas de apoio onde se encontravam armazenadas as botijas de gás", sendo que os produtos alimentares armazenados no restaurante "também foram bastante atingidos".

As causas do incêndio são ainda desconhecidas.

Na altura em que o incêndio deflagrou, por volta das 18h48, não se encontravam clientes no estabelecimento.