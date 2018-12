Taça da Liga. Benfica empata na Vila das Aves e está na final four

'Encarnados' juntam-se ao Sp. Braga para a final four da Taça da Liga

O Benfica empatou esta sexta-feira por 1-1 frente ao Desportivo das Aves e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga.

O marcador foi inaugurado já no final da primeira parte. Aos 49 minutos, Baldé tirou André Almeida do caminho e cabeceou para a baliza de Svilar, dando assim vantagem ao Desp. Aves.

Já na segunda parte, aos 70 minutos, depois do cruzamento de Zivkovic, Seferovic fez golo e empatava a partida.

A partida terminou aos 90+4 e apesar do empate na Vila das Aves os encarnados terminam a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos e juntam-se ao Sp Braga para a final four da Taça da Liga.