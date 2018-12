Estradas. Secretário de Estado da Proteção Civil pede aos condutores para evitar “comportamentos negligentes”

José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, apelou a que todos os condutores evitem “comportamentos negligentes” na estrada.

“O melhor presente neste período festivo que todos nós podemos oferecer aos nossos familiares e aos nossos amigos é mesmo estarmos presentes. Daí o apelo que estamos a fazer para todos evitarem aqueles comportamentos negligentes”, afirmou, em declarações aos jornalistas.

O responsável mostrou estar preocupado com os números da GNR durante a operação Natal Tranquilo, que considerou estarem “em linha com os de 2017" – onde 59 pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas. Os números “constituem uma preocupação”, frisou, acrescentando que é por isso que decidiram fazer uma ação de sensibilização – que decorreu este sábado na portagem da A1 no âmbito da Operação Ano Novo da GNR.

De acordo com o balaço da GNR, durante os seis dias em que decorreu a operação Natal Tranquilo, morreram 15 pessoas, 478 pessoas ficaram feridas, das quais 29 em estado grave. Foram registados 1360 acidentes.