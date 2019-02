Esta quarta-feira, Rita Ferro Rodrigues esteve na SIC para surpreender o companheiro, Ruben Vieira, que trabalha no programa de Cristina Ferreira como operador de câmara.

Cristina Ferreira mostrou-se emocionada com a história do casal e utilizou as redes sociais para partilhar a alegria que sentiu: “Dos momentos mais bonitos da minha vida televisiva. O amor ganha tudo”, escreveu a apresentadora na legenda de uma imagem partilhada no Intagram, que mostra Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira num momento de cumplicidade.

O casal está junto há treze anos e a relação nem sempre foi bem vista.