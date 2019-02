Andebol. Nikcevic (Sporting) eleito jogador da semana da Champions

O ponta esquerda dos leões marcou 11 golos no triunfo por 32-31 sobre o Dínamo de Bucareste, na primeira mão do apuramento para os oitavos-de-final

O melhor jogador da última ronda da Liga dos Campeões de andebol atua em Portugal: Ivan Nikcevic. O ponta esquerda do Sporting apontou 11 golos no triunfo dos leões sobre o Dínamo de Bucareste (32-31), na primeira mão do apuramento para os oitavos-de-final, e já havia sido eleito para a equipa da semana, conseguindo agora a desejada distinção individual.

Congratulations to @Sporting_CP Left Wing Ivan Nikčević for being the best player of last round!

Why? Have a look 🤩 #veluxehfcl pic.twitter.com/pVtRCaRkDw — EHF Champions League (@ehfcl) February 27, 2019

A grande exibição do atleta sérvio permitiu ao Sporting levar de vencida o conjunto romeno na partida disputada no passado sábado, no Pavilhão João Rocha. Os leões partem assim em vantagem, ainda que magra, para o jogo da segunda mão, que se realizará esta quinta-feira, pelas 20h00, em Bucareste.

Nikcevic, de 38 anos, cumpre a terceira temporada no conjunto leonino, depois de ter atuado na Sérvia (Estrela Vermelha), em Espanha (Altea, Almeria, Portland San Antonio, Granollers e Atlético Valladolid) e na Polónia (Wisla Plock). Soma esta época 87 golos em 31 partidas - na temporada passada fez 124 golos em 49 jogos.