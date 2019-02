Filhas cantaram para a mãe antes de morrer de cancro e o pai partilhou o momento | Vídeo

No passado mês de janeiro, Alex, de 40 anos, morreu de cancro no cérebro. Antes, as filhas gémeas, Lauren e Sophie Cripps decidiram cantar uma música de despedida à mãe e o momento foi gravado.

Agora, o pai das crianças decidiu partilhar o vídeo no Twitter e este já se está a tornar viral.

As crianças decidiram cantar a música ‘Dancing’, da cantora Kylie Minogue.

“As nossas meninas a cantar para a mãe, um dia antes de ela morrer (...) Quero muito que a Kylie Minogue veja isto, para perceber como a música dela significa para nós como família”, escreveu o pai, Lee Cripps, na rede social, acrescentando ainda que a família ia adorar conhecer a cantora.

Our girls singing to their mummy, the day before she died. Alex died on 10th Jan 2019. Really want @kylieminogue to see this, to see how much her music means to us as a family and I would love for our girls to meet her. Please RT in the hope it reaches her. @BrainTumourOrg pic.twitter.com/8hckyH4UNm