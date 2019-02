Atletismo. Patrícia Mamona com ambição para os Europeus

Patrícia Mamona irá lutar "pelo segundo lugar ou melhor" nos Campeonatos Europeus de pista coberta que se vão disputar em Glasgow entre sexta-feira e domingo. As palavras foram da própria atleta portuguesa, momentos antes da partida da comitiva lusa para a Escócia - Portugal será representado por 13 atletas, nove dos quais do Sporting.

"É uma competição em que estão todas muito fortes. O ranking europeu está muito forte", salientou a atleta de triplo salto, que foi medalha de prata na prova em questão há dois anos. Esta competição, tal como os Mundiais de setembro, em Doha (Catar), servirá de "grande aquecimento para os Jogos Olímpicos" de 2020. "O tempo está a passar super-rápido e está toda a gente a saltar muito e eu tenho de estar também a um nível para saltar muito para depois ter boas expetativas para saltar nos Jogos Olímpicos", reforçou a atleta de 30 anos.

Tsanko Arnaudov, por seu lado, apontou ao pódio no lançamento do peso, depois de há dois anos ter terminado no quarto lugar. "O primeiro objetivo é passar a qualificação, depois disso o objetivo é sempre melhorar a classificação anterior. Agora estou mais bem preparado psicologicamente para encarar a competição", garantiu o atleta do Benfica. Já Francisco Belo, detentor da melhor marca nacional (20,90 metros), assumiu a meta de estabelecer uma nova marca em Glasgow: " Quero ir na melhor forma possível da época, chegar lá na melhor forma e fazer a melhor marca da época. Não posso prometer nada a não ser dar o meu melhor, o objetivo principal é chegar à final e na final continuar a lutar pelo lugar mais alto do pódio."