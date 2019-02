Mulher gasta 1300 euros em cirurgia plástica...no seu gat

Uma mulher de Jiangsu, na China, recorreu a uma cirurgião plástico de animais para operar o seu gato por achar que este era feio e não gostar da sua aparência.

A mulher chinesa gastou 1300 euros na operação e, depois de realizada, partilhou o resultados nas redes sociais, onde está a ser alvo de fortes críticas.

De acordo com o Daily Mail, que cita um canal televisivo chinês, a mulher levou o gato ao veterinário para este fazer uma intervenção cirúrgica às pálpebras do animal, com o objetivo de tornar os seus olhos do animal mais salientes.