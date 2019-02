"Apesar de ter namorado e de estar grávida de um rapaz, sou uma pessoa que gosta de pessoas e não liga a rótulos"

Na semana passada, no programa de Herman José, a atriz Jessica Athayde brincou com o facto de não estar grávida de uma menina e disse que tinha esperanças de ter um filho bicha.

As declarações da atriz foram em tom de brincadeira, mas nem toda a gente aceitou o que esta disse e começaram a surgir comentários ofensivos e vários utilizadores acusaram-na de ter um comportamento homofóbico.

Depois de tanta polémica gerada pelas suas afirmações em direto, a atriz decidiu colocar um ponto final nesta história e fez um desabafo através de um texto partilhado no seu blogue.

"Escrevo este post sem me desculpar minimamente das declarações com sentido de humor que fiz no programa do Herman.", começou por escrever a atriz, justificando que as suas palavras foram ditas em tom de brincadeira.

"Os meus melhores amigos são gay (trato-os por bicha e eles chamam-me o mesmo a mim) e nem todos tiveram a sorte de ter uma mãe que os aceitasse exactamente como são. Eu não sei o que o meu filho vai ser, só espero que seja saudável e seja lá qual for a sua orientação sexual terá sempre um tratamento igual de mim. Não me considero uma mulher muito à frente por isso, apenas uma mulher normal e não preconceituosa. Odeio preconceituosos!", lê-se ainda na mesma publicação.

E a atriz continua: "Apesar de ter namorado e de estar grávida de um rapaz, para vosso choque sou uma pessoa que gosta de pessoas e não liga a rótulos. E o que me choca com as coisas que leio não são as ofensas à minha pessoa (algumas horríveis! 'Devias morrer', por exemplo), são sim as ofensas a todas as diferentes orientações sexuais! Há quem as trate como doenças ou o que for, e isso faz-me muita confusão.", diz.

No final, em claro tom de ironia, a atriz deixou uma mensagem a todos aqueles que a criticaram: "Agora vou ver Ru Paul’s Drag Race. Pode ser que em vez de um filho bicha tenha a sorte de ter um filho drag queen que me maquilhe e encha de cores até ao fim da vida".