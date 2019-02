Desafio (perigoso) da internet leva criança de apenas cinco anos a rapar o cabelo

Uma criança, rapariga, de apenas cinco anos cedeu ao jogo viral da internet chamado Momo e rapou parte do seu cabelo para cumprir o desafio.

A mãe desta menor fez questão de partilhar o que aconteceu e conta que a filha não para de falar neste jogo - que incentiva à automutilação através de desafios e utiliza uma imagem assustadora.

As imagens do cabelo desta criança foram partilhadas nas redes sociais em tom de alerta para todos os pais: "Os vídeos do YouTube estão acessíveis a qualquer criança. Dizem para que cortem os cabelos, segurem facas na garganta, peguem fogo a si mesmas e até sugar todo o sangue do corpo", lê-se numa publicação feita por um cabeleireiro do Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico Mirror, que cita fonte do cabeleireiro, a criança vai ser acompanhada por médicos depois deste novo corte de cabelo.

A mãe faz um apelo nas redes sociais para que os pais estejam em alerta por causa deste desafio perigoso.