Espanha. Barcelona ganha por 3-0 em Madrid e está na final da Taça

O Barcelona está na final da Taça do Rei, depois de uma vitória clara em pleno Estádio Santiago Bernabéu: 0-3, a anular assim o 1-1 conseguido pelo Real Madrid no Camp Nou, na primeira mão das meias-finais. O uruguaio Luis Suárez, com dois golos... e meio, foi a figura do encontro, mas o francês Dembélé também brilhou a grande altura.

Esta é, todavia, daquelas ocasiões em que o resultado final engana muito. O Real Madrid atacou mais, pressionou mais, correu mais. Apenas o fez pior que o Barcelona. Na primeira parte, seis remates para os merengues e apenas um para os catalães, bem mais na expetativa do que é habitual e com Ter Stegen a negar o golo a Benzema.

No segundo tempo, a lição blaugrana. Aos 50', e já depois de um cabeceamento de Benzema que cheirou a golo, o Barcelona inaugurou o marcador, com Dembélé a isolar Suárez e o uruguaio a não falhar na cara de Navas. Aos 69', já depois de Ter Stegen ter negado de forma incrível o golo a Reguilón e um remate de Vinícius Júnior ter sido desviado para canto por Nélson Semedo, o 0-2: Dembélé recebeu na ala direita e cruzou para a pequena área merengue, com Varane a desviar de Suárez... mas para a própria baliza.

A partir daqui, o Real baixou os braços por completo. E ainda havia mais: aos 73', Casemiro pisou Suárez na grande área; na conversão da grande penalidade, o avançado uruguaio fez uma Panenkada perfeita perante um impotente Navas. Estava feito o resultado final: o Barcelona está no jogo decisivo, à espera de Bétis ou Valência, que disputam hoje a segunda mão em Aragão (na primeira, em Sevilha, deu-se um empate a dois).