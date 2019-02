Casal não lava os dentes há dois anos e e a única coisa que come é fruta. O resultado está à vista

Uma decoradora de interiores natural de Varsóvia, Tina Stoklosa, explicou que durante os últimos cinco anos só comeu fruta com o objetivo de tentar regular o seu peso, uma vez que as oscilações eram muitas.

De acordo com o New York Post, Tina, de 39 anos, não andava satisfeita com os resultados do seu peso apesar de todas as dietas que fazia. Mais tarde, na Internet, descobriu o caso de uma rapariga que apenas comia fruta. Depois, a seguir a várias pesquisas, acabou por descobrir um grupo de pessoas: os frugívogos.

"A grande maioria deles parecia incrivelmente saudável e com muita energia. Fiquei intrigada e decidi fazer uma semana de detox onde apenas comi frutas", disse a mulher à mesma publicação.

Rapidamente obteve resultados positivos e acabou por se mudar para Bali para encontrar outro tipo de frutas, mais exóticas. Lá, onde já vivia há cerca de três anos, encontrou o namorado, Simon Beun, da Bélgica.

Ao jornal, a polaca explicu que desde então nunca mais tocou noutros alimentos, a não ser fruta: "Decidi nunca mais voltar à comida normal. Regular o meu peso tornou-se mais fácil com a fruta", disse.

Sobre o facto de este casal não comer fruta há mais de dois anos, a explicação parece simples. Ambos afirmam que a fibra da fruta lhes limpa os dentes e, por isso, no que diz respeito à saúde oral, Tina Stoklosa e Simon Beun defendem que frugivorismo pode curar o cancro, a depressão e doenças crónicas: "Cura a depressão, doenças mentais e alivia a ansiedade. Cura todos os problemas digestivos crónicos. Existem milhares relatos de pessoas que curaram o cancro com esta dieta", defendem os dois.

O casal tem um canal no YouTube - "Fit Shortie Eats" - onde partilham várias histórias das suas vidas.