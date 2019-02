‘Onde está CR7?’, cantam adeptos do Barcelona para picar o Real | VÍDEO

O Real Madrid, antiga equipa de Cristiano Ronaldo, perdeu em casa, esta quarta-feira, com o eterno rival Barcelona por 3-0, que garantiu assim a sua à final da Taça do Rei.

Os fãs da equipa catalã estiveram sempre a provocar os adeptos madridistas, durante o depois do jogo não faltaram o cânticos sobre o jogador português.

"Onde está CR7?", foi o cântico mais ouvido nas bancadas no Bernabéu, já os adeptos do Real Madrid não gostaram e assobiaram.



Por outro lado, Cristiano Ronaldo não foi o único português a ser recordado em Madrid. Os adeptos do Barcelona também gritaram por José Mourinho, que de acordo com alguns desportivos espanhóis poderá estar de volta a Espanha.

O Real Madrid partia para este jogo com a vantagem de um empate a uma bola fora na primeira mão, mas a vitória significativa do Barcelona, afastou a hipótese de os merengues chegaram à final da Taça do Rei.

As coisas parecem estar mais difíceis para o Real, que está em terceiro na tabela do campeonato, a dois pontos do Atlético e a onze do Barcelona.