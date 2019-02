O grito de revolta de Fátima Lopes: "Chega! Basta!!!"

Fátima Lopes escreveu um texto no seu blogue onde mostra toda a sua revolta com os vários casos de violência doméstica que têm ocorrido em Portugal nos últimos dias.

Com o título "Sou mulher, não sou objeto", a apresentador mostra-se indignada e diz que a violência doméstica tem de parar. "Se há tema que me deixa fora de mim é o da violência doméstica. O ano de 2018 foi negro, no que toca ao número de vítimas mortais, mas, infelizmente, 2019 já arrancou a dar sinais de não vir a ser melhor".

"Quem são estas criaturas que olham para as mulheres como meros objetos, propriedade sua, que usam a seu bel-prazer, que põe e dispõem tudo nas suas vidas e que se acham no direito de dominar por completoaquelas a quem um dia disseram amar? Não posso chamar homens a esta laia de gente", escreveu Fátima Lopes nas redes sociais e no seu blogue.