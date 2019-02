Lady Gaga fala sobre cumplicidade com Bradley Cooper: "Sim, as pessoas viram amor"

Foi no último domingo que Lady Gaga e Bradley Cooper conquistaram o mundo com a atuação na cerimónia dos Óscares. A cumplicidade entre os dois não passou despercebida e ainda continua a dar que falar.

Depois dos rumores de um possível romance entre os dois, esta quarta-feira, Lady Gaga fez questão de esclarecer a cumplicidade existente com Bradley Cooper.

"Sim, as pessoas viram amor e adivinha? Era isso que queríamos que elas vissem. [‘Shallow’] é uma canção de amor. 'Assim Nasce Uma Estrela' é uma história de amor”, começou por dizer a cantora em conversa com o apresentador Jimmy Kimmel.

“Era muito importante que estivéssemos ligados o tempo todo. Quando estamos a interpretar uma canção de amor, é isso que queremos que as pessoas sintam”, acrescentou.

Lady Gaga fez ainda questão de explicar que a cumplicidade que desenvolveu com Bradley Cooper foi exatamente a mesma que teve com Tony Bennett, com quem também trabalhou anteriormente.

“Sou uma artista e acho que fizemos um bom trabalho”, rematou.