Irina Shayk deixou de seguir Lady Gaga nas redes sociais

A modelo russa estará cansada dos rumores em torno do companheiro e da cantora

Lady Gaga e Bradley Cooper têm estado no centro da imprensa nos últimos dias. Depois da atuação conjunta na cerimónia dos Óscares e da cumplicidade que não passou despercebida, os rumores sobre um possível romance aumentaram.

Agora, ficou-se a saber que Irina Shayk, companheira de Bradley Cooper deixou de seguir a cantora no Instagram e no Twitter. No entanto, a decisão terá sido tomada já antes de Lady Gaga e o ator norte-americano atuarem nos Óscares.

De acordo com o ‘The Sun’, a modelo russa estava cansada de toda a polémica e rumores em torno de Bradley Cooper e Lady Gaga e, por isso, decidiu não continuar a acompanhar a cantora nas redes sociais.

"Não é que ela não goste de Gaga ou esteja com ciúmes dela, mas está cansada das histórias constantes sobre o relacionamento dela com Bradley Cooper", disse uma fonte ao jornal britânico.

Lay Gaga também já veio esclarecer os rumores e explica que a ideia na atuação era que as pessoas “vissem amor”, já que ‘Shallow’ é uma canção de amor.