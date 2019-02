Frase polémica afastou treinador do Dortmund

Thomas Tuchel foi afastado do comando do Borussia Dortmund pouco depois do ataque ao autocarro da equipa antes do jogo com o Mónaco.

“É suposto ganhar com estes maricas?”. Terá sido esta a frase que ditou o afastamento de Thomas Tuchel do comando técnico da equipa Borussia Dortmund, de acordo com o jornalista alemão Pit Gottschalk.

Gottschalk lançou recentemente um livro intitulado ‘Kabinengeflüster’, que dá conta do principal motivo que deu origem ao despedimento de Tuchel. Segundo o jornalista, e após o autocarro do Borussia ser atacado quando ia a caminho do Wetsfallenstadion para defrontar o Mónaco para a Liga dos Campeões, ficou decidido que o jogo seria adiado, mas o diretor desportivo do clube, Hans-Joachim Watzke, deixou que fossem os jogadores a decidir se tinham condições para jogar.

Segundo o jornalista alemão, Marco Reus e Gonzalo Castro pediram uma reunião com o Thomas Tuchel e Watzke, onde comunicaram que a equipa ainda não estava preparada para jogar. Terá sido nesse momento que Tuchel perguntou ao diretor desportivo se “é com estes maricas que vou vencer o Bayern de Munique?”

Um mês depois Thomas Tuchel foi despedido do comando técnico do Borussia Dortmund.