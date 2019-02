Avistado em Taiwan leopardo dado como extinto desde 2001

Acreditava-se que o leopardo nublado de Taiwan (Neofelis nebulosa brachyura) estaria extinto desde 2001. No entanto, guardas florestais reportaram recentes avistamentos do animal no município de Daren, Estado de Taitung, em Taiwan.

De acordo com a agência noticiosa taiwanesa CNA, um dos guardas florestais afirma que viu um desses leopardos a subir a uma árvore e a saltar para um penhasco para caçar uma cabra. Outro dos guardas garante ter visto um destes animais a correr à frente de uma mota e também a pular numa árvore.

A CNA refere ainda que, depois dos avistamentos, Kao Cheng-chi, líder da tribo Paiwan e presidente de uma associação de universidades da região da Austronésia – a região que abrange as ilhas e arquipélagos do sudeste asiático e Oceânia – anunciou que será realizada uma reunião de habitantes para que sejam investigados estes avistamentos. A caça na região já foi proibida, bem como exigido que seja interrompido o abate de árvores e outras atividades perturbadoras na região.

Também a agência florestal de Taitung reagiu às notícias e classificou estes avistamentos como "muito importantes".

A última vez que havia sido confirmado um avistamento da espécie foi em 1983.

Até ao momento não havia qualquer registo do animal.