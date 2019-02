Luciana Abreu foi traída pelos nervos e cometeu gafe em programa brasileiro | Vídeo

Luciana Abreu tem estado pelo Brasil com a artista e amiga Maria Gretchen. Na última terça-feira, a cantora participou no programa ‘Mulheres’, mas nem tudo lhe correu bem.

No início da emissão, a apresentadora do programa brasileiro questionou Luciana Abreu sobre os programas que esta apresentou em Portugal. A cantora, que queria referir-se ao programa ‘Juntos à Tarde’, da SIC, acabou a dizer o nome do programa da concorrência, apresentado por Fátima Lopes: ‘A Tarde é Sua’, da TVI.

"Apresentei ‘A Tarde é Sua’, o programa da tarde, com João Baião e Andreia Rodrigues. Já fiz vários diretos e agora estou como atriz. Vou iniciar a nova novela da SIC", disse Luciana.

Veja o momento logo no início do vídeo.