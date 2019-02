Vídeo mostra o momento em que os próprios convidados estragaram uma festa de casamento

Um casal de noivos viu o seu casamento arruinado depois de uma luta entre os convidados em Adana, na Turquia. Em causa estará um desentendimento sobre a música que passava.

Através das redes sociais começou a circular um vídeo do momento que já se está a tornar viral. As imagens mostram as pessoas a lutar e a atirar as cadeiras da festa uns contra os outros.

De acordo com o jornal Mirror, que cita a impressa local, a polícia acabou por ser chamada ao local.

Tudo terá começado porque os noivos eram de diferentes regiões da Turquia e de forma a agradar o par, que queria música tradicional na festa, o DJ decidiu alternar entre os dois géneros musicais. No entanto, a ideia não agradou aos convidados.

Ninguém terá ficado ferido na sequência da confusão.

Veja o vídeo.