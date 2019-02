Atriz de CSI encontrada morta em casa

Lisa Sheridan foi casada com 'ex-namorado' de Carrie Bradshaw

A atriz norte-americana Lisa Sheridan, aos 44 anos, foi encontrada morta em casa em Nova Orleães, nos Estados Unidos.

A notícia foi avançada pela amiga e também atriz Donna D’Errico, nas redes sociais, tendo sido já confirmada pelo empresário de Lisa Sheridan.

“Todos amávamos muito a Lisa e estamos devastados com a perda. Ela faleceu na segunda-feira de manhã, em casa, no seu apartamento em Nova Orleans. Estamos à espera do relatório dos médicos legistas para saber a causa da morte”, explicou Mitch Clem, citado pela People.



Lisa Sheridan, além de ter participado na série CSI, entrou também em 'O Mentalista’ e em ‘Scandal’.

A atriz foi casada com o ator Ron Livingston, um dos namorados de Carrie Bradshaw em ‘Sexo e a Cidade’.