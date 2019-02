Noiva antecipa casamento quatro meses para que o seu cão com cancro terminal possa participar

“Ter o Bruce comigo no dia do meu casamento foi a coisa mais importante para mim”

Uma noiva antecipou o seu casamento quatro meses para que o seu cão, diagnosticado com um cancro terminal, pudesse participar na cerimónia em Moira, na Inglaterra.

Estelle Haris, de 34 anos, devia casar em maio de 2019 com Danny, mas os seus planos foram todos por água abaixo depois de o seu cão, Bruce, ser diagnosticado com um agressivo cancro no sangue.

Bruce teria apenas um a quatro meses de vida então, Estelle decidiu reorganizar o seu casamento em apenas três semanas por um custo de 600 libras, cerca de 700 euros, e conseguiu partilhar o momento especial com aquele que considera “o seu filho de quatro patas”.

“Ter o Bruce comigo no dia do meu casamento foi a coisa mais importante para mim”, disse Estelle, citada pelo ‘Daily Mail’.

“Eu não tive filhos e ele foi o meu primeiro cão desde que saí de casa. O meu amor por ele é inexplicável. Já perdi os meus avós antes, mas saber que o vou perder a ele [cão) magoa-me ainda mais. Eu sabia que ele tinha de estar no nosso casamento, era algo inquestionável”, acrescentou.

Embora a saúde de Bruce esteja cada vez mais fraca, Estelle está a aproveitar o tempo que lhe resta com o seu adorado cão.