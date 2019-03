Agências funerárias processam pastor que 'ressuscitou' falso morto durante funeral | Vídeo

O caso é insólito e já se está a tornar viral. Um grupo de agências funerárias de África do Sul vai processar um pastor que contratou os seus serviços para encenar que ressuscitava um homem morto.

No vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver o pastor Alph Lukau a gritar a um homem que, alegadamente, está morto e a pedir para este se levantar de forma a encenar um milagre, o que acaba por acontecer. As imagens mostram ainda a comoção das pessoas que assistiam ao momento.

Além das críticas de que tem sido alvo na Internet, vários grupos religiosos têm acusado o pastor de estar a explorar a fé dos mais pobres.

“Não existem milagres. São tentativas de ganhar dinheiro com o desespero do nosso povo”, afirmou a Comissão para a Promoção e Proteção de Comunidades Culturais, Religiosas e Linguísticas em declarações à emissora estatal da África do Sul

De acordo com a BBC, são três as agências funerárias que vão processar Alph Lukau: a Kingdom Blue, a Kings & Queens Funeral Services e a Black Phoenix.

As funerárias afirmam sentir-se enganadas e ter sido envolvidas num “esquema” e, por isso, vão processar o pastor por ter prejudicado a sua reputação.

Depois da polémica, a Alleluia Ministries International, a igreja do pastor Alph Lukau, apresentou uma nova versão para a “ressuscitação”. Segundo a igreja, o homem já estaria “de volta do mundo dos mortos” quando entrou em contacto com o pastor e este teria apenas a missão de "completar o milagre feito por Deus".