Ténis. Kyrgios salva três match-points e abate Nadal (com vídeo)

Rafael Nadal caiu na segunda ronda do ATP 500 de Acapulco, no México. O número dois do mundo foi derrotado por Nick Kyrgios, 72.º do ranking, em três sets, num jogo que durou mais de três horas (3h03). O australiano, de resto, salvou três match-points consecutivos, acabando por vencer por 3-6, 7-6 e 7-6.

🙌🙌@NickKyrgios saves three match points to defeat Rafael Nadal 3-6 7-6(2) 7-6(6) to reach @AbiertoTelcel quarter-finals. pic.twitter.com/rutHnzLjQ5 — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019

No fim do encontro, todavia, houve lugar a polémica, com Nadal a criticar algumas das atitudes do sempre polémico Kyrgios. "Não acho que me quisesse incomodar. Faz o seu show e hoje correu-lhe bem e ganhou. Mas quando um jogador se dedica a fazer todo este show numa final…", atirou o espanhol, completando: "Ele tem um talento descomunal, poderia estar a ganhar Grand Slams e a lutar pela liderança do ranking, mas está onde está por alguma razão. Não é mau rapaz, pelo contrário. Falta-lhe um pouco de respeito pelo público, pelo adversário e por ele próprio."

Como seria de prever, Kyrgios não se deixou ficar. "Eu sou diferente, o Rafa é diferente, ele que se concentre no que tem de fazer. Ele não sabe como tem sido o caminho, não sabe nada sobre mim, por isso não vou ouvir o que ele disse. Eu jogo à minha maneira, ele joga à maneira dele. Eu não comento o jogo dele, ele que não comente o meu", disparou o australiano, que na próxima ronda irá defrontar Stan Wawrinka, número 42 da hierarquia mundial.