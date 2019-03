Kate recorda palavras de George: "Mamã, és tão má"

Na última quarta-feira, a duquesa de Cambridge e o príncipe William viajaram até Belfast, no norte da Irlanda. No início da visita oficial, com a duração de dois dias, o casal esteve no estádio de Windsor Park a interagir com a algumas crianças e a jogar futebol.

Durante a visita, Kate acabou por recordar o momento em que George, o filho mais velho do casal, confessou à mãe que esta não tinha grandes habilidades para o futebol: “Mamã, és tão má”, relembrou Kate, citada pelo ‘The Telegraph’.

"Eu deveria ter ouvido algumas dicas do George", brincou.

William e Kate têm três filhos, George, Charlotte e Louis, o filho mais novo do casal.