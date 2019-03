Garrafa de Whisky do Lidl considerada a melhor do mundo de 2019

Este ano, uma garrafa de whisky do Lidl foi eleita a melhor do mundo nos World Whiskies Awards. Depois de mais de 40 especialistas terem provado a bebida, ficou provado que esta seria eleita a melhor do mundo de 2019 na categoria "Whisky escocês com 12 anos ou menos" entre os whiskies de mistura.

Na corrida para ganhar o prémio estavam nomes como a Johnnie Walker Black Label que, no entanto, perderam o primeiro lugar, escreve o Business Insider.

Esta competição acontece todos anos pelas mãos do TheDrinksReport.com e é um género de Óscares para whiskies.

O Queen Margot Blend Scotch Whisky – whisky vencedor do ano - é produzido com recurso a métodos tradicionais e contém damasco seco e ameixa, o que lhe dá, de acordo com os especialistas, um "sabor rico e profundo".

No entanto, a garrafa não está à venda nos supermercados em Portugal, mas em vários outros países pode ser adquirida por cerca de 15 euros.