Estados Unidos. Gaitán (ex-Benfica) assina pelo Chicago Fire

Depois da China, os Estados Unidos. Nico Gaitán foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Chicago Fire, da MLS (a liga norte-americana). Aos 31 anos, o antigo jogador do Benfica deixou os chineses do Dalian Yifang, onde atuou no ano de 2018 - foi colega de José Fonte na primeira metade do ano -, somando 30 jogos e dois golos no campeonato asiático.

OFFICIAL Nicolas Gaitan @nicogaitan has left us and join Chicago Fire.He joined Dalian from Atletico Medrid played 28 match anf 2 goals 7 assists.

No novo clube, Gaitán partilhará o balneário com Marcelo, ex-defesa central do Sporting, e o alemão Bastian Schweinsteiger, nome mítico do Bayern Munique e que passou ainda pelo Manchester United. O Chicago Fire tem o objetivo de chegar ao playoff de campeão, falhado na época passada.

Gaitán, recorde-se, cumpriu seis temporadas no Benfica (entre 2010/11 e 2015/16), onde havia chegado proveniente do Boca Juniors, e conquistou dez troféus - entre os quais três campeonatos nacionais. Em 2016/17 transferiu-se para o Atlético de Madrid, mas não foi feliz na capital espanhola, somando 49 jogos e quatro golos na passagem de ano e meio pelos colchoneros.