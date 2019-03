Novo desafio da internet que incentiva ao suicídio preocupa autoridades

Chama-se “Momo Challenge” e já está a ter efeitos negativos entre as pessoas que arriscam tudo por este desafio. As autoridades estão a deixar alertas e apelos públicos.

O novo desafio - “Momo Challenge” - tem estado a circular no WhatsApp desde 2018 e envia instruções e imagens aos utilizadores, incentivando-os a magoarem-se e, em casos mais extremos, a cometerem mesmo suicídio.

Recorda-se da “Baleia Azul”? Este é um desafio do género e tem vindo a chamar a atenção dos mais novos. Tal como a “Baleia Azul” – que fez cerca de 100 vítimas mortais em todo o mundo -, este jogo apela a comportamentos suicidas e as autoridades da Irlanda do Norte estão a começar a ficar preocupadas.

A PSNI Craigavon (autoridades da Irlanda do Norte) fez uma publicação na sua página oficial de Facebook onde emite um alerta e um aviso público, ao mesmo passo que refere que existe um detalhe por detrás de todo este jogo que não está a ser bem avaliado. As autoridades dizem que o foco tem estado nos perigos e nas vítimas deste desafio, mas que o mais preocupante é mesmo o facto de haver uma (grande) probabilidade de “a aplicação ser controlada por hackers que procuram obter informações pessoais”.

No texto partilhado pelas autoridades, estas explicam como funciona a nova personagem perigosa da internet e como incentiva as crianças a fazerem mal a si próprias.

Ao longo do texto as autoridades fazem toda uma descrição sobre o “Momo Challenge”, mas no final deixam um alerta: “Não se foque apenas na imagem ‘Momo’, certifique-se também de que sabe o que seu filho tem acesso à internet e que sabe, acima de tudo, que não deve dar quaisquer informações pessoais sobre si a ninguém que não conheça”, refere a publicação.