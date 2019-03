Adeptos do Celtic entoam cântico polémico: “Espero que morras Brendan Rodgers" | Vídeo

Brendan Rogers é o novo treinador Leicester City, o que não agradou os adeptos do Celtic. No entanto, algumas formas de mostrar desagrado com a saída do técnico do clube passaram os limites, como é o caso de um cântico que já se está tornar viral na Internet.

O vídeo, que terá sido gravado na última quarta-feira depois do Celtic vencer o Hearts por 2-1, mostra vários adeptos a entoarem um cântico contra Brendan Rogers em que desejam mesmo a morte do treinador. “Espero que morras durante o sono, Brendan Rodgers. Espero que morras durante o sono, eu rezo. Espero que morras durante o sono, Brendan Rodgers, com uma bala do IRA [Exército Republicano Irlandês]”, ouve-se.

Mas os insultos não ficam por aqui. Também durante a partida, os adeptos do Celtic levantaram nas bancadas do Estádio Tynecastle uma mensagem para o treinador.

“Trocaste a imortalidade para mediocridade. Nunca serás um celta, serás sempre uma fraude”, lê-se.

Here you go the best supporters in the world.. pic.twitter.com/L0yYnZGGhO — up your onions #55 (@johnnymac8767) February 27, 2019