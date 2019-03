"Terão sido a melhor equipa da década de 1960?": A pergunta da FIFA nos 115 anos do Benfica

O Benfica comemora esta quinta-feira o seu 115.º aniversário e quem não deixou a data passar em branco foi a FIFA. Através das redes sociais, o organismo que gere o futebol mundial deixou uma mensagem aos ‘encarnados’ e recordou algumas das velhas glórias do clube.

"Com nomes como Eusébio, Mário Coluna e António Simões, alcançaram cinco finais europeias na década de 1960, sendo campeões europeus em 1961 e 1962. Terão sido a melhor equipa da década de 1960?", questionou a FIFA através do Twitter, rede social onde também partilhou algumas imagens das conquistas europeias das ‘águias’.

🇵🇹@SLBenfica celebrate their 115th birthday today! 🥳



With the likes of Eusebio, Mario Coluna & Antonio Simoes, they reached five European Cup finals in the 1960s, winning both the 1961 and 1962 titles 🏆🏆



Were they the 🔝 team of the 1960s?#ThrowbackThursday pic.twitter.com/8vGhefJK8L