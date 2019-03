Operação Carnaval da GNR arranca esta sexta-feira

Inicia-se esta sexta-feira e prolonga-se até ao dia 5 de março, terça-feira, a Operação Carnaval da GNR em todo o país

Em comunicado, a força de segurança informa que vai intensificar o patrulhamento e a fiscalização rodoviária nas vias que conduzem aos locais onde ocorrem, tradicionalmente, as festividades carnavalescas. O objetivo é “combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança”.

“As festividades associadas ao Carnaval provocam um aumento significativo do tráfego rodoviário em consequência das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para os locais onde tradicionalmente têm lugar os festejos, sendo este um período propício a um maior consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas, particularmente nos locais de diversão noturna, envolvendo, por vezes, a utilização de veículos como forma de regresso às residências”, refere a GNR na mesma nota.

Assim, durante a operação, a GNR vai direcionar as ações de fiscalização para a deteção das seguintes infrações: Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas; Falta de habilitação legal; Manobras perigosas, especialmente no que respeita à manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem; Não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção; Excesso de lotação; Anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; Utilização incorreta do telemóvel durante a condução; Falta de inspeção periódica e Falta de seguro de responsabilidade civil.