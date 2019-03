Ariana Grande é a celebridade (mulher) mais seguida no Instagram

Ariana Grande passou, nesta semana, a ser a mulher mais seguida do Instagram, tendo ultrapassado a sua ‘rival’ Selena Gomez , que esteve no topo da lista durante praticamente três anos consecutivos.

A artista tem agora 146.7 milhões de seguidores no Instagram.

Recorde-se que na semana passada, segundo a NBC News, Ariana Grande tornou-se também na primeira artista, desde os Beatles, a ter três músicas nos pódio da Billboard Hot 100 - o ranking das 100 canções mais ouvidas durante a semana -, como é o caso de “7 Rings”, "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" e "Thank U, Next."