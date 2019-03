Cadela foi apreendida a família para cobrar dívidas fiscais e vendida no eBay

O caso é insólito e ocorreu recentemente na Alemanha. O animal de estimação de uma família, uma cadela de raça pug, foi-lhes retirada de forma a cobrar dívidas fiscais e acabou a ser vendida no eBay.

De acordo com a BBC, que cita a imprensa alemã, inicialmente as autoridades pretendiam vender a cadeira de rodas de um dos membros da família, portador de deficiência motora. No entanto, consideraram que existia um item mais valioso: o animal.

Foi então que a cadela, chamada de Edda, foi colocada à venda no eBay por 750 euros – metade do valor que a nova proprietária, Manuela Jordan, esperava pagar por um cão daquela raça.

Foi também a nova proprietária de Edda que decidiu denunciar o caso e processar os vendedores por descrição fraudulenta. Isto porque, segundo Manuela Jordan, o anúncio referia que a cadela era saudável, mas até ao momento já gastou 1800 euros em despesas de saúde com o animal.

Segundo a BBC, a proprietária alega que, desde dezembro, foram necessárias quatro operações devido a problemas oftalmológicos.

Os antigos proprietários criticam o processo, embora a apreensão do animal seja legal.

“A forma como tudo terminou não está correta", disseram, admitindo, no entanto, que o animal está em boas mãos com a nova proprietária.