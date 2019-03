Quem são as 72 mulheres que Cristiano Ronaldo segue no Instagram? | Fotogaleria

Cristiano Ronaldo é uma das personalidades mais seguidas do Instagram com mais de 156 milhões de seguidores. Mas já se questionou quem são as pessoas que o craque português segue?

O jornal italiano ‘Tuttosport’ decidiu responder à questão, sobretudo no que toca às mulheres. Entre as 427 pessoas que o futebolista segue, 72 são mulheres.

Além da família, destacam-se nomes da música como Ariana Grande ou Selena Gomes, atrizes, todas as mulheres da família Kardashian e ainda Bárbara Vara, a filha de Armando Vara, que trabalha para Jorge Mendes e é assessora do craque português.

Veja a fotogaleria