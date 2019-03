Cadelas salvam a vida a dona que estava a ter um AVC | VÍDEO

Imagens captaram momento em que as cadelas correram para a rua a pedir ajuda

Maureen Hatcher estava a ter um AVC em casa e foram as suas duas cadelas labrador, Sadie e Bella, que a salvaram.

Os animais, quando se aperceberam da situação, correram para a rua a ladrar para pedirem ajuda a quem passasse. Em entrevista ao Inside Edition, Maureen contou que não se “conseguia mexer” e que as suas cadelas foram as grandes heroínas desta história.

"A mãe precisa de ajuda, estou com problemas, não me consigo mexer", disse a dona das cadelas no momento em que estava a ter o AVC, que rapidamente correram para a rua.

A câmara da campainha da porta captou o momento em que os animais foram chamar por ajuda, enquanto ladravam, e conseguiram captar a atenção da vizinha de Maureen, Alexandra Naspolini, que vive na casa mesmo em frente.

Alexandra entrou na habitação e apercebeu-se do que estava a acontecer. Chamou o 911 (equivalente ao 112 em Portugal) e os paramédicos acabaram por levar a mulher de urgência para o bloco operatório para lhe remover um coágulo do cérebro.

Graças ao pedido de socorro de Sadie e Bella, a dona conseguiu sobreviver e encontra-se bem de saúde.