Imobiliário. Century supera os 41 milhões de euros

Entre janeiro e dezembro de 2018, a faturação da rede imobiliária superou os 41 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 17% face aos 35 milhões de euros registados no mesmo período, do ano anterior.

Nos doze meses de 2018 foram realizadas 12 539 transações de venda de imóveis na rede nacional Century 21, o que traduz um aumento de 14%, em relação às 10 988 efetuadas em 2017.

O volume de negócios mediado, exclusivamente, na Century 21 Portugal aumentou cerca de 26% para os 896,6 milhões de euros, face aos 712 milhões de euros registados em 2017. Importa referir que o valor médio de venda dos imóveis, a nível nacional, superou os 140,5 mil euros, o que revela um acréscimo de cerca de 9% face ao valor médio de 129 mil euros registado em 2017.

Já o número de operações de arrendamento registou uma forte quebra de 62%, fixando-se nas 1079 transações, em comparação com as 2870 realizadas em 2017, acentuando a tendência decrescente do arrendamento que se tem vindo a verificar nos anos anteriores.