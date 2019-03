Ataque terrorista em Mogadíscio faz pelo menos dez vítimas mortais

Esta quinta-feira, um ataque levado a cabo por um bombista suicida, alegadamente feito pelo Al Shabaab - grupo terrorista que tem sido responsável por vários ataques nos últimos anos -, fez, pelo menos, dez mortos.

O homem conduziu um automóvel numa rua central e movimentada da cidade, Maka Al Mukaram.

De acordo com a Reuters, o ataque era destinado a um hotel em particular mas, no entanto, a explosão causou danos em vários edifícios.

O ataque já foi reivindicado pelo Al Shabaab.

"Mais de dez pessoas morreram. Um hotel está a arder e outros edifícios foram destruídos na sequência da explosão. Os feridos já foram retirados. Acreditamos que há mais corpos de vítimas mortais nos escombros dos edifícios destruídos", especificou o major da polícia local, Abdullahi Ali, citado pela Reuters.