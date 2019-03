Dias de Carnaval marcados pela chuva por 'culpa' de um anticiclone

O Carnaval está mesmo à porta e, com ele, chega também o mau tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal Continental vai ser influenciado por um anticiclone que está localizado junto ao arquipélago da Madeira e que se estende até à Península Ibérica e, por isso, as miniférias de Carnaval vão ficar marcadas pela chuva e pelo vento forte, sobretudo no domingo.

A partir de amanhã, dia 1 de março, e até dia 5, o céu vai estar geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro do país, indica o IPMA.

No que diz respeito aos dias chuvosos, o IPMA refere que estão previstos períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro já a partir do final da tarde desta sexta-feira, podendo prolongar-se até ao início da manhã de sábado.

Para terça-feira, dia de Carnaval, a probabilidade de ocorrência de precipitação é de entre 60 a 90% no Minho e Douro Litoral, entre 50 a 70 % nas restantes regiões do Norte e Centro.

As temperaturas também não vão ser tão boas como foram no passado fim de semana e início desta semana, mas ainda assim prevê-se uma subida de temperatura, em especial da mínima, até sábado, sendo que estas podem variar entre 8 e 12ºC.