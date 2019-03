Ferro renova pelo Benfica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros

No plantel das 'aguias', Ferro apenas só é superado por João Félix e Gedson Fernandes no que diz respeito a cláusulas de milhões de euros.

A renovação contratual do defesa-central Ferro foi anunciada hoje, quinta-feira, por Luís Filipe Vieira, durante o discurso celebrativo dos 115 anos do Benfica. O presidente do plantel encarnado referiu que o futebolista renovou por mais uma temporada - até 2023 - com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Até agora, o defesa-central apenas é superado por João Félix e Gedson Fernandes, uma vez que ambos têm cláusulas de 120 milhões de euros.