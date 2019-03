Explosão de botija de gás em Custóias faz dois feridos ligeiros

Esta quinta-feira, pelas 19h43, uma explosão de uma botija de gás seguida de um incêndio numa habitação em Custóias, no concelho de Matosinhos, fez dois feridos, esclareceu fonte do do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto ao Notícias ao Minuto.

A mesma fonte disse que para o local foram mobilizados 17 operacionais, entre Bombeiros de São Mamede Infesta, Leça do Balio, VMER, e PSP.

Uma das pessoas que ficou ferida na sequência da explosão foi transportada para o Hospital de São João, apenas com ferimentos ligeiros, tendo a outra sido assistida no local.