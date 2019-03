Processo de assédio laboral tira eurodeputada da lista das Europeias

A saída da eurodeputada Maria João Rodrigues da lista do PS para as eleições europeias ficou ontem definida antes de o secretário-geral do partido, António Costa, apresentar a equipa na comissão política nacional do PS.

A eurodeputada tem um processo por assédio laboral a decorrer que já terá seguido para o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, um sinal de que a queixa não será arquivada.

De acordo com informações recolhidas pelo i, a versão inicial da lista incluía o nome da eurodeputada, mas a investigação acabou por mudar os planos de António Costa. O i tentou contactar a eurodeputada, mas sem êxito.