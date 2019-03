Movimento Gente convoca manifestação e exige justiça em Pedrógão Grande

O Movimento Gente convocou uma manifestação para amanhã, dia 2 de março, em Pedrógão Grande, onde vai “exigir a demissão dos que roubaram as ajudas destinadas às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande”.

“A situação dos donativos em Pedrógão Grande pode ser vista como ‘dupla traição’, os donativos que estão armazenados na Câmara de Pedrógão Grande e nunca chegaram a quem deles necessita, é mais um escândalo que já nos habituamos a ver, já que muitos estão deteriorados ou inutilizados, dado o tempo e as condições de armazenamento em que estão… Temos que nos juntar e sempre que haja uma injustiça com o nosso povo (somos todos nós) não nos vamos mais calar”, lê-se em comunicado enviado às redações.

O Movimento Gente tem uma página criada no Facebook, onde foi colocado um post a informar que amanhã estarão dois autocarros disponíveis para todos aqueles que se quiserem juntar à manifestação. De acordo com a organização, um dos autocarros estará junto ao Estádio do Dragão, enquanto o segundo autocarro parte de Lisboa, mais concretamente da Gare do Oriente. A partida está agendada para as 8h da manhã. “Quem venha do Sul de Portugal poderá deslocar-se até à Gare do Oriente e apanhar o Autocarro daí. Mais passageiros, mais barato fica”, diz a organização.

A manifestação convocada pelo Movimento Gente surge no seguimento da reportagem divulgada pela TVI, no programa de investigação de Ana Leal, onde têm sido feitas revelações comprometeras sobre o material doado às vítimas dos incêndios.