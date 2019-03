Homem detido por violar menino de oito anos

Um homem de 52 anos foi detido por violar e ameaçar um menino de oito anos durante cerca de dois anos, num concelho de São Jorge, nos Açores.

Os abusos sexuais tiveram início em 2016, quando a criança tinha oito anos e perduraram até janeiro deste ano, segundo um comunicado da Polícia Judiciária.

Os crimes ocorriam em casa do suspeito, que se terá aproveitado da proximidade familiar.



A Polícia Judiciária revela que o detido, sem ocupação laboral, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e apresentações periódicas no posto local.