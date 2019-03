PSP em força máxima no FC Porto - Benfica

A PSP estará em força máxima no jogo FC Porto-Benfica deste sábado, com "é um jogo de elevado risco", segundo afirmou o oficial superior que vai dirigir as operações de policiamento, num derby em que desta vez a grande maioria dos adeptos do Benfica virá por meiospróprios e não coletivamente.

Segundo o subintendente Cardoso da Silva, comandante da 3a Divisão do Comando Metropolitano da PSP do Porto, "teremos todo o tipo de valências no terreno e com tudo planificado, havendo meios para todo e qualquer cenário".

De acordo com o mesmo responsável policial, que não revelou o número de agentes policiais amanhã à noite no Estádio do Dragão, "a PSP está preparada para manter a segurança fora e dentro do recinto".

O subintendente Cardoso da Silva destacou que "pelos números que temos, o Estádio do Dragão estará lotado", tendo estimado em cerca de 50 mil o número de espetadores.