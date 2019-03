Peixe que nunca tinha sido visto antes deu à costa numa praia da Califórnia

Um enorme peixe - com cerca de dois metros e meio - com uma aparência pouco comum deu à costa na reserva Coal Oil Point, em Santa Barbara, na Califórnia.

Este animal nunca tinha sido visto antes e, de acordo com vários especialistas que o investigaram, este peixe pertence a uma espécie que só há pouco tempo foi descoberta na Austrália e na Nova Zelândia.

A reserva de Coal Oil Point partilhou, na sua página do Facebook, imagens do animal e rapidamente se apercebeu que se estava na presença de um animal raro. Depois de as imagens circularem nas redes sociais, um cientista marinho e curador no Museu do Sul da Austrália Ralph Foster conseguiu identificar o animal e explica que se trata de uma espécie de peixe-lua que só foi descoberta há cerca de dois anos.

“Quando vi as imagens deste peixe não tive dúvidas de que era um mola tecta. Não podia acreditar. Quase caí da cadeira”, disse à CNN.