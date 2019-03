Bruno de Carvalho reage a expulsão de sócio do Sporting com imagem da filha

Ex-líder dos leões partilhou uma imagem na sua página do Instagram

Esta sexta-feira, o Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting emitiu um comunicado onde dá conta que Bruno de Carvalho foi expulso de sócio. De acordo com a mesma entidade, foram identificadas 12 infrações disciplinares a Bruno de Carvalho, entre elas "a tentativa de bloqueio de contas e de usurpação de funções".

Depois de saber da decisão, o antigo presidente do Sporting já reagiu à expulsão de sócio do clube verde e branco e, através do Instagram, partilhou uma fotografia da sua filha de forma a mostrar que não há nada mais importante neste momento que a sua família. "O que realmente importa: Ladi Di a Vaiana", escreveu Bruno de Carvalho na legenda da fotografia partilhada.

Também esta sexta-feira a irmã do ex-presidente de Alvalade, Alexandra Carvalho, afirmou que o Bruno de Carvalho vai recorrer da expulsão de sócio do clube: "Bruno de Carvalho vai recorrer da prepotente expulsão e os sócios vão mobilizar-se para serem ouvidos e para ser possível recuperar o carisma, garra e vibração ao nosso SCP [Sporting Clube de Portugal]", indica a irmã do antigo presidente.